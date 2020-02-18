ماذا قال شوقى غريب عن انضمام "صلاح" لأولمبياد طوكيو

18 فبراير 2020 - 01:13 م

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن هناك ملفا كاملا سيقدم لليفربول الإنجليزي، بشأن انضمام محمد صلاح لصفوف الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف "غريب" في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ten ": "لا نجبر أي لاعب على الانضمام إلى المنتخب، هناك تفويض لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشأن انضمام محمد صلاح للفراعنة".

وتابع: "لابد من موافقة ليفربول وكلوب لكى ينضم اللاعب لصفوف المنتخب حسب اللوائح التى تنص على ذلك".

وأكمل: "هل يعقل أن نتجاهل واحد من أفضل اللاعبين فى العالم؟، الأولمبياد تجذب نجوم كثيرة عالميين".