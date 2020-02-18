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عزيز الشافعي: "زي ما انتي بعتها لـ عمرو دياب على الواتس آب"

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عمرو دياب
عمرو دياب
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الواتس اب

زي ما انتي

عزيز الشافعي

تحدث المؤلف عزيز الشافعي، عن تفاصيل إحدى أغانيه التي قدمها للفنان عمرو دياب، وهي "زي ما انتي"، كاشفًا عن أنه أرسل الأغنية إلى الهضبة عبر "الواتس اب"، موضحًا أنها من أسهل الأغاني التي تعاون فيها مع عمرو دياب .

قال عزيز فى لقاء مع برنامج "اي تي بالعربي": "زي ما أنتي هي أسهل أغنية تعاونت فيها مع الفنان عمرو دياب، حيث إنني أرسلتها له على الواتس، وبعدها بدقائق رد علي قائلا دي معايا فى الألبوم".

وأضاف: "التغييرات على الأغنية لم تكن كثيرة، حيث إنه غير كلمات قليلة، بالإضافة إلى حذفه كوبليه، لكي تكون مش طويلة".


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