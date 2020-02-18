الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وأتلتيكو مدريد

18 فبراير 2020 - 11:01 ص

يواجه فريق ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى ذهاب منافسات دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، فى العاشر مساء وتذاع عبر قناة BEIN SPORTS .

ويسعى ليفربول للمحافظة على لقبه الأوروبى وتحقيق الإنجاز مرة أخرى، ولكن سيتعين عليه أولًا العبور من بوابة صعبة كبوابة كتيبة دييجو سيميوني.

فى المقابل، أتلتيكو مدريد ليس فى أفضل أحواله وهو ما يمكن استشفافه بالنظر إلى جدول ترتيب الدورى الإسبانى والذى يحتل فيه المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة وبفارق كبير عن قطبى الليجا، ولكن تظل أوروبا فرصة سانحة لتعويض الإخفاق المحلى.