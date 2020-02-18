"الخشت" يزف بشرى سارة لطلاب جامعة القاهرة

18 فبراير 2020 - 10:40 ص

زف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بشرى سارة لطلاب كليات جامعة القاهرة، بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكتب "الخشت" عبر "فيس بوك"، "ارتفاع نسب النجاح والتقديرات بمختلف الكليات عن الأعوام الماضية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم إعلان الكثير من النتائج بمعظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية.

وقدم الخشت التهنئة لجميع الطلاب والطالبات، موجهًا لهم: "دومًا بناتي وأولادي طلاب جامعة القاهرة في المقدمة".