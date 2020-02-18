اقتحام إسرائيلي لحدود لبنان

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متابعات- أمينة عبد العال

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دورية مشاة إسرائيلية

حدود لبنان

ميسالجبل

اقتحمت دورية مشاة إسرائيلية مكونة من 14 جنديا ومدعومة بدبابة "ميركافا" وآلية عسكرية ويصاحبهم كلب بوليسي السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل.

وقامت الدورية بعمليات تمشيط وتفتيش في هذه المنطقة لمدة نصف ساعة، ثم انسحبت دون اختراق الخط الأزرق، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

جدير بالذكر أن المنطقة تشهد حالة من الاستنفار الأمني والعسكري على الجانبين فيما ينتشر الجيش اللبناني ويراقب الحدود ويسير دورياته كالمعتاد، كما تقوم قوات اليونيفيل بتسيير دوريات مراقبة في المكان.


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