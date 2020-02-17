تعليق ناري من ريهام سعيد بشأن الطيار المفصول

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها على "إنستجرام"، دعمها للطيار المفصول بعد واقعة محمد رمضان، وذلك بنشرها عدة صورة للفنانين تم تصويرهم داخل قمرة الطائرة دون فصل الطيار.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورًا للفنانين ماجد المهندس وإليسا وتامر حسني داخل كبائن طائرات مدنية، وتساءلت: "اشمعنى الطيارين دول ماتوقفوش".

في المقابل، تفاعل رواد مواقع التواصل مع الصور، وجاءت التعليقات كالآتي: "صورة تامر كانت الطيارة واقفة وكمان منزلش صورته على صفحته"، "بس دول محدش اتأذى بسببهم.. ولو كان محمد رمضان قعد معاه وراضاه كان الناس هتشوفه ابن أصل لكن سخر منه.. ومقعدش معاه.. وبظن لو أنت مكان محمد رمضان يا ريهام مش هتتصرفي بقلة أصل زي ما حصل مع الطيار".

وكان الطيران المدني، وقع عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة؛ لانتهاكه معايير السلامة في أثناء الطيران، إضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام، كما تقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الخاصة باستقالته، عقب الواقعة مباشرة.

والأزمة تعود إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".