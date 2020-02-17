شاهد.. لحظة إجلاء الأمريكيين من سفينة "أميرة الماس"

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روسيا اليوم

كورونا

دايموند برنسيس

نشرت قناة "روسيا اليوم"  مقطع فيديو رصد لحظة إجلاء عدد من المواطنين الأمريكيين كانوا على متن سفينة "أميرة الماس"، الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في ضواحي طوكيو.

ووضعت السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره، ونزل في هونج كونج بالفيروس.

 وأنزلت السلطات اليابانية المصابين من السفينة، ونقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصًا لمكافحة الفيروس.

 شاهد الفيديو..

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