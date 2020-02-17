شاهد.. لحظة إجلاء الأمريكيين من سفينة "أميرة الماس"

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بعد قرار منع المهرجانات.. فيديو قديم يضع هاني شاكر في مأزق
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بلومبرج يتوعد: "سنهزم ترامب ونعيد بناء الولايات المتحدة"
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