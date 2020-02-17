» "هل تجوز صلاتي تى شيرت وبنطلون".. الإفتاء ترد

17 فبراير 2020 - 01:31 م

"لو أنا خارجة ولابسة تى شيرت وبنطلون ينفع أصلى أم لا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا علي السائلة: "يجوز لأن الثياب الذى اشترطه الشرع لصلاة المرأة ينبغى أن يكون غير كاشف وغير شفاف".

وأضاف، كما أنه يتطلب فى الثياب خارج المنزل ويضاف شرط ثالث فيه وهو ألا يكون واصفًا، وطالما أن المرأة ساترة لعورتها فصلاتها جائزة سواء بالإسدال أو البيجامة أو العباءة، ولكن أيضًا شريطة أن تكون هذه الملابس ليست واصفة لجسدها ولا شفافة".