» حقيقة تعطل حجز تذاكر "السوبر" بالإمارات

17 فبراير 2020 - 12:55 م

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أزمة بتذاكر مباراة السوبر أمام الأهلي، والمقرر لها الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكتب نجل رئيس النادى عبر «تويتر»: "تواصلت مع المسئولين بمجلس أبوظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر وأخبروني أن هناك تذاكر مطروحة للبيع وليس هناك أي مشكلة فى الحجز".



