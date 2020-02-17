  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو موسي: قريبا سوريا داخل الجامعة العربية

عمرو موسي: قريبا سوريا داخل الجامعة العربية

دونالد ترامب ومايك بلومبرج

بلومبرج يتوعد: "سنهزم ترامب ونعيد بناء الولايات المتحدة"

الراحل محمد فوزي

«أريد أن أدفن يوم الجمعة» وصية الراحل محمد فوزي ورسالته الأخيرة

الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية

الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية

فايزة واصف

فايزة واصف لـ"مذيعات ماسبيرو": "إنتوا مذيعات مش راقصات"

إلغاء رحلة «طيران الجزيرة» إلى الكويت

قائد الطائرة العائدة من الصين يروى تفاصيل رحلته لـ"ووهان"

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

فايلر

مفاجأة بقائمة الأهلى المسافرة للإمارات

الإعلامي عمرو أديب

"بنت الجيران".. تضع "عمرو أديب" في موقف محرج

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

."اللي يظهر مني زكاة عني".. تشعل غضب داعية

إجراءات جديدة للصحة لمواجهة "كورونا"

آخر الأخبار

الصحة تواجه كورونا
الصحة تواجه كورونا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إحصائية صادمة جديدة للمصابين بـ"كورونا"

#

الصحة العالمية ترسل 12 خبيرًا للصين لمواجهة كورونا

#

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

#

اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"

الصين

وزارة الصحة

وزيرة الصحة

فيروس كورنا

أعلن مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي عن خطة الوزارة لمواجهة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتخصيص مستشفى في كل محافظة كمستشفى للعزل، من فيروس كورونا مؤكدًا أن هذا في حالة ظهور أي حالات جديدة في المحافظة.

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها "الشروق" على هامش احتفالية وزارة الصحة والسكان بانتهاء عزل المصريين العائدين من"ووهان"، أن انتشار فيروس كورونا أمر غير وارد في مصر ولكن لابد أن تضع الوزارة خطتها لمواجهة جميع الاحتمالات، لافتًا إلي أن الوزارة وضعت خطة دقيقة للتعامل مع أي حالة يشتبه بها.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة احتفلت صباح اليوم بانتهاء فترة عزل المصريين العائدين من"ووهان" وكان عددهم 304 حالة، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة تعطل حجز تذاكر "السوبر" بالإمارات
» إجراءات جديدة للصحة لمواجهة "كورونا"
» تعرف على أهم أغذية تزيد المناعة ضد فيروس كورونا
» 4 حالات يحق طلب الطلاق فيها.. أخطرها رقم 2
» شاهد.. سمية الخشاب ترقص على "بشرة خير" وتثير ضجة
» ملكة جمال الإمارات توجه رسالة إلى شعب نجران.. ما الأمر؟
» ناهد السباعي تكشف عن مواصفات زوجها المستقبلي: "عايزة راجل"
» "الطلائع" يستدرج "المقاصة" على "بتروسبورت"
» بعثة الأهلى تطير للإمارات استعدادًا للقمة
» ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان: "هجوم انتقامي"
» بعد قرار المهن الموسيقية.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان