» إجراءات جديدة للصحة لمواجهة "كورونا"

17 فبراير 2020 - 12:44 م

أعلن مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي عن خطة الوزارة لمواجهة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتخصيص مستشفى في كل محافظة كمستشفى للعزل، من فيروس كورونا مؤكدًا أن هذا في حالة ظهور أي حالات جديدة في المحافظة.

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها "الشروق" على هامش احتفالية وزارة الصحة والسكان بانتهاء عزل المصريين العائدين من"ووهان"، أن انتشار فيروس كورونا أمر غير وارد في مصر ولكن لابد أن تضع الوزارة خطتها لمواجهة جميع الاحتمالات، لافتًا إلي أن الوزارة وضعت خطة دقيقة للتعامل مع أي حالة يشتبه بها.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة احتفلت صباح اليوم بانتهاء فترة عزل المصريين العائدين من"ووهان" وكان عددهم 304 حالة، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.