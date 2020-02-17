"بنت الجيران".. تضع "عمرو أديب" في موقف محرج

17 فبراير 2020 - 11:40 ص

أحرج المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الإعلامي عمرو أديب على الهواء، بسبب قيام الأخير بعرض أغنية "بنت الجيران"، وهي تحوي جملة "خمور وحشيش".

وقال "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، موجهًا حديثه لأديب: "أنت أخويا وحبيبي، بس إزاي أن الأغنية تطلع عندك في البرنامج وفيها خمور وحشيش، أنت كده بتسهل للأولاد الموضوع ده بيفتكروا إن ده عادي وطبيعي".

ورد "أديب"، على "شاكر"، قائلاً: "أنا عرضت الأغنية بعد ما اتقالي أن حسن شاكوش نجح في اختبارات نقابة المهن الموسيقية".