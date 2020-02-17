  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايزة واصف

فايزة واصف لـ"مذيعات ماسبيرو": "إنتوا مذيعات مش راقصات"

إلغاء رحلة «طيران الجزيرة» إلى الكويت

قائد الطائرة العائدة من الصين يروى تفاصيل رحلته لـ"ووهان"

الإعلامي عمرو أديب

"بنت الجيران".. تضع "عمرو أديب" في موقف محرج

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

."اللي يظهر مني زكاة عني".. تشعل غضب داعية

نانسي عجرم

محامية قتيل نانسى عجرم تكشف عن علاقة بين القتيل وفادي الهاشم

حزب الله يحتفل بتمثال لقاسم سليماني في جنوب لبنان

حزب الله يحتفل بتمثال لقاسم سليماني في جنوب لبنان

ارشيفية

الصدفة تكشف الزوجة الخائنة.. تفاصيل مثيرة في مقتل الزوج بالزيتون

صورة من الفيديو

"صادم" طابور الصباح بإحدى المدارس على أنغام "بنت الجيران"

بحر الخليج العربي

الكشف عن مخدرات بـ 3.4 مليون دولار في الخليج العربي

هاني شاكر

هاني شاكر: "رمضان" يغني غصب عن عيني وعين النقابة

"بنت الجيران".. تضع "عمرو أديب" في موقف محرج

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عمرو دياب يكشف هدية دينا الشربيني له بـ"الفالنتين"

#

تاريخ زواج يضع "شيماء سيف" في موقف محرج

#

أخطر ما يحدث على مواقع التواصل في مصر الآن

#

سيد على يحرج ضيفه على الهواء

أحرج المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الإعلامي عمرو أديب على الهواء، بسبب قيام الأخير بعرض أغنية "بنت الجيران"، وهي تحوي جملة "خمور وحشيش".

وقال "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، موجهًا حديثه لأديب: "أنت أخويا وحبيبي، بس إزاي أن الأغنية تطلع عندك في البرنامج وفيها خمور وحشيش، أنت كده بتسهل للأولاد الموضوع ده بيفتكروا إن ده عادي وطبيعي".

ورد "أديب"، على "شاكر"، قائلاً: "أنا عرضت الأغنية بعد ما اتقالي أن حسن شاكوش نجح في اختبارات نقابة المهن الموسيقية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. سمية الخشاب ترقص على "بشرة خير" وتثير ضجة
» ملكة جمال الإمارات توجه رسالة إلى شعب نجران.. ما الأمر؟
» ناهد السباعي تكشف عن مواصفات زوجها المستقبلي: "عايزة راجل"
» "الطلائع" يستدرج "المقاصة" على "بتروسبورت"
» بعثة الأهلى تطير للإمارات استعدادًا للقمة
» ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان: "هجوم انتقامي"
» بعد قرار المهن الموسيقية.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء
» معشوق الجماهير الأهلاوية: رحلت عن الفريق رغمًا عن أنفي
» تعليق مهين من فنان شهير بشأن زوجته بعد إعلان طلاقهما
» مفاجأة جديدة تغير مجرى قضية انتحار الفنانة "كارولين" بشقتها
» فنان يشارك في حملة مقاطعة محمد رمضان .. ويحرجه برسالة قوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان