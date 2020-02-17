."اللي يظهر مني زكاة عني".. تشعل غضب داعية

17 فبراير 2020 - 11:28 ص

أكد رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن القرآن الكريم أقر زينة المرأة لكن وضع لها ضوابط وأحكامًا، قائلاً: "نعم أقر بالزينة لكن مش للي رايح واللي جاي حضرتك، مش للكرة الأرضية وعموم الناس".

وأضاف عبد المعز خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "دي إم سي": "بعض النساء بتقول اللي يظهر مني زكاة عني، حرام حضرتك".

وأوضح أن زينة المرأة تقتصر على أشخاص معينين، كالمحارم مثل الزوج، ولم ينف الزينة في حضور الوالد أو الأخ أو الابن أو العم أو الخال.