البرادعي: العالم ليس متآمرًا على العرب ولا المسلمين

17 فبراير 2020 - 09:43 ص

استنكر الدكتور محمد البرادعي ما يتردد من عبارات أن العالم يتآمر على العرب والمسلمين، والحقيقة أننا ضعفاء فاستخف بنا العالم.

وأضاف البرادعي على حسابه في "تويتر": "الحديث أن العالم يتآمر ضد العرب والمسلمين غير دقيق.. الأصح أن العالم للأسف لا يأخذ الضعيف في الحسبان".

وأوضح البرادعي أيضًا أننا إذا أردنا أن يستمع العالم لنا ولقضايانا فلابد أن نكون أقوياء بشعوبنا، بثقافتنا، بعلمنا، باقتصادنا، برؤيتنا وبسلاحنا.. لا يكفي أن يكون الحق معنا ما لم ندعمه بقوة ناعمة وأخرى صلبة".

كما تحدث البرادعي عن الموقف الدولي من صفقة القرن بالقول: "مجلس الأمن يقول: "مشروع القرار ضد "صفقة القرن" يفشل حتى فى الحصول على الأغلبية التى تضطر أمريكا لاستخدام الفيتو.. والمحكمة الجنائية الدولية: دول كثيرة تطالب برفض اختصاص المحكمة التحقيق فى جرائم الحرب فى فلسطين.. تدريجيًا التأييد للقضايا العربية ينكمش والنفوذ العربي يتلاشى.. يا لها من مفاجأة".