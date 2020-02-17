» تعليق مهين من فنان شهير بشأن زوجته بعد إعلان طلاقهما

17 فبراير 2020 - 08:29 ص

وجه الفنان الأمريكي نيك كانون إهانة غير مباشرة إلى طليقته الفنانة ماريا كاري.



وقال الفنان كانون إنه لن يكرر الزواج مرة أخرى بعد انفصاله عن زوجته الفنانة ماريا كاري.



وأضاف "كانون" في تصريحات له: لن أكرر خطأ الزواج .. الأمر يشبه أن أنجو من الموت بأعجوبة بعد سقوطي من طائرة .. ثم أعود للطائرة مرة أخرى .. لماذا أعاني ويلات ما بعد الزواج والطلاق مرة أخرى.



وكان "كانون" وماريا أعلنا انفصالهما عام 2014 بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات.