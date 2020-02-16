  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أثناء الحملة

بالفيديو.. ملك الأردن يغطس لتطهير مياه خليج العقبة

أرشيفية

«النقد الدولي» يصدم الجميع بشأن «كورونا»

السعودية

السعودية تعلن عن وظائف خالية.. وتدعو الشباب للتقديم

أرشيفية

تحذير عاجل من الصحة بشأن «الكمامات»

أمير الكويت

مرسوم أميري عاجل في الكويت بشأن هؤلاء

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

مفاجأة.. مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

هنيدي

بالفيديو.. إعلامي إماراتي يوجه سؤالًا محرجًا لـ«هنيدي»

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن حالة «كورونا» المكتشفة في مصر

الحريري

تصريح مفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل "الحريري"

نتنياهو

إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة عربية جديدة

الكشف عن مصدر انتشار «كورونا» في العالم

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

«الصحة العالمية» تطلق اسما جديدًا على فيروس كورونا

#

الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات في كندا

#

"أمازون" تلغي مشاركتها في مؤتمر دولي بسبب "كورونا"

#

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

العالم

الصين

كورونا

تمكن فريق من العلماء بالصين، من الكشف عن هوية أول مصاب بالكورونا في العالم ومصدر تفشي الوباء الذي أودى بحياة الآلاف في الصين. 
وحسب ورقة بحثية نشرها الطبيبان الصينيان بوتاو شياو، ولي شياو، فإن الفيروس ظهر لأول مرة في مقاطعة ووهان داخل أحد المختبرات العلمية، وتعرض أحد الباحثين هناك إلى هجوم من قبل مجموعة خفافيش ثم انتقل دم أحدها إلى جلد الباحث. 

وقالت الدراسة المنشور في جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا في مدينة قوانجتشو:  "لقد كان الباحث يدرك مدى الخطر الناجم عن هذا الأمر ومدى فعالية انتشار العدوي، ولهذا الأمر فقد وضع نفسه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما". 

وأضافت: "لقد كانت الخفافيش موجودة في المعامل لأغراض بحثية، فقد كان بعضها يحمل وباء كورونا وفيروس سارس".

وكانت مجلة "جورنال نيتشر" نشرت دراسة في وقت سابق مفادها أن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من عدة مرضى في ووهان يبين أن فيروس كورونا الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيروسات المسببة لمرض الالتهاب الرئوي الحاد، المعروف باسم "سارس".

ويعتقد أن السارس نشأ أيضا في الخفافيش، على الرغم من أنه انتقل إلى قطط الزباد قبل أن يصيب الناس في التفشي العالمي للمرض الذي حدث عامي 2002 و2003.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الدوري الإسباني.. بث مباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد 2020/2/16
» موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك
» لاعب منتخب مصر يقضي على منافسه الإسرائيلي بـ«السيف»
» بلاغ للنائب العام ضد رئيس هيئة استاد القاهرة
» اعتقال ناشر الفيديو الجنسي للمرشح لمنصب عمدة باريس
» الإسماعيلي يهزم الرجاء المغربي بهدف «بن يوسف»
» النيابة ترد على مزاعم تعرض «باتريك جورج» للتعذيب
» "هاني شاكر" يمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا
» السعودية تكشف الحالة الصحية لطلابها العائدين من الصين
» بايرن ميونخ يدك شباك كولن برباعية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان