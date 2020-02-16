» "هاني شاكر" يمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا

أصدر نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، منذ قليل، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثيرت بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه «أشرب خمور وحشيش».

وجاء نص البيان كالتالي: «علي جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت بيانًا حاسمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشأن أغاني المهرجانات، قالت فيه إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات.

وتابعت: «هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء».