بعد قرار الاعتزال.. تعليق عاجل لـ«أيمن بهجت قمر»

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حسن علام- متابعات

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الوسط الفنى

الاغاني

أيمن بهجت قمر

أعرب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور ومحبيه من الوسط الفني، الذين أبدوا حزنهم الشديد عقب إعلانه اعتزاله كتابة الأغاني، أمس.

ونشر "قمر"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة قال فيها: "مش أي حد بيشوف المحبة دي في حياته وهو عايش، غمرتوني بحب كبير كتر ألف خيركم". 

وكان أيمن قد نشر أمس تدوينة، أكد خلالها، أنه سوف يعتزل كتابة الأغاني، على أن يتفرغ خلال الفترة المقبلة في كتابة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وعقب هذه التدوينة انهالت الرسائل من جانب محبيه بالوسط الفني وخارجه تطالبه بالعدول عن قراره.





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