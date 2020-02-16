بالفيديو.. إعلامي إماراتي يوجه سؤالًا محرجًا لـ«هنيدي»

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السوبر

أبدى الفنان محمد هنيدي، المعروف بانتمائه للزمالك، سعادته الغامرة بعد فوز فريقه ببطولة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضية بعد الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال «هنيدي» في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»، «الزمالك استحق الفوز ببطولة السوبر الإفريقي بعد الأداء المميز للاعبين على أرضية الملعب».

وحول مباراة السوبر المحلي أمام النادي الأهلي، قال «مباراة القمة دائما ما تكون خارج التوقعات والجانبين خلال الفترة الحالية يمران بأفضل فترة لهما».

ووجه مقدم برنامج «كلاسيكو العرب» سؤالًا محرجًا لـ«هنيدي» حول توقعاته للفائز ببطولة كأس السوبر المصري، ورد ضاحكًا «أرفض إعطاء أي توقعات إلا بعد 10 دقائق من بداية المباراة».


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