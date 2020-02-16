» إف سي مصر يطيح بـ«دجلة».. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس

16 فبراير 2020 - 05:23 م

تأهل فريق إف سي مصر، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ملعب السلام.

وجاءت مجريات المباراة متوسطة المستوى، مع أفضلية نسبية لفريق إف سي مصر الذي يقوده خالد جلال، حيث استغل حالة الإنخفاض في المستوى الملحوظ لوادي دجلة.

وتقدم فريق إف سي مصر، في النتيجة عن طريق اللاعب ويليس فرتادو في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد جملة رائعة انفرد على إثرها بالمرمى قبل أن يسددها من أسفل يد الحارس.

وعدّل فريق وادي دجلة النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب رجب عمران من تسديدة بداخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 85 عاد ويليس فرتادو من أجل إحراز الهدف الثاني له ولفريقه بعد تمريرة من زميله قابلها بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.