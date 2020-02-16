» قبل مواجهة الأهلي.. مدرب صن داونز يوجه رسالة لـ«شيكابالا»

16 فبراير 2020 - 04:57 م

وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي التهنئة للنجم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك، عقب التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

الزمالك حقق مساء الجمعة الماضي لقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الغرافة" بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وكتب موسيماني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك لشيكا المايسترو، والفارس الأبيض، حظ سعيد للترجي».

واستطاع الزمالك أن يتوّج بلقبه الأفريقي الرابع من حيث كأس السوبر حيث لم يحقق ابناء ميت عقبة اللقب الأفريقي منذ 2003 بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي (3-1).

الزمالك والذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيعود مجددًا لمواجهة الترجي في إطار منافسات دور الثمانية حيث ستقام المباراة الأولى في مصر وتحديدًا في 28 الشهر الجاري، في المقابل تقام موقعة الإياب في السادس من مارس المقبل على الملعب "الأوليمبي" برادس.