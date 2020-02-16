"تزوج من يهودية وجميع أسرته وزراء".. ما لا تعرفه عن بطرس غالي

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بطرس بطرس غالي
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تحل اليوم ذكرى وفاة الدبلوماسي المصري، بطرس بطرس غالي، الذي رحل عن عالمنا في 16 فبراير من عام 2016، عن عمر يناهز 93عامًا،حيث أقيمت له جنازة عسكرية مع صلاة قادها البابا تواضروس الثاني، كما دفن في الكنيسة البطرسية في العباسية.

وولد بطرس بطرس غالي، في 14 نوفمبر 1922،في القاهرة، وهو يعتبر أول مصري وعربي يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث شغل هذا المنصب خمس سنوات من في أول يناير 1992 وحتى ديسمبر 1996.

تزوج من يهودية وجده رئيس وزراء

وتزوج بطرس غالي من ليا نادلر، وهي ابنة أسرة يهودية مصرية من الإسكندرية، تحولت ليا نادلر إلى الديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي في شبابها.

وينحدر غالي من أسرة قبطية عريقة فقد كان جده بطرس نيروز غالي رئيس وزراء مصر في أوائل القرن العشرين والدكتور بطرس غالي عم بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس مبارك وحين رشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة دعمته فرنسا.

وقد أنهى بطرس غالي درجته الجامعية الأولى في جامعة القاهرة في 1946ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي في جامعة باريس في 1949وعمل بعد ذلك في تدريس القانون الدولي، والعلاقات الدولية، في جامعة القاهرة وجامعات أخرى في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، وإفريقيا وكتب عدة كتب بالعربية والفرنسية.

صاحب السادات في رحلته للقدس

وفي أكتوبر عام 1977 عين غالي وزير دولة للشئون الخارجية وصحب في الشهر التالي الرئيس المصري السابق أنور السادات في رحلته إلى القدس ،بعد استقالة وزير الخارجية آنذاك، محمد إبراهيم كامل ثم أصبح نائبا لرئيس الوزراء في 1991 وخلال توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، دعم غالي بشدة دور المنظمة الدولية في الوساطة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وشهدت ولايته عمليات صعبة وطويلة الأمد لحفظ السلام في البوسنة والهرسك، والصومال، ورواندا وقاد في 1995 احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

لكن استياء الولايات المتحدة، من نهج غالي المستقل، حال في النهاية دون نجاحه في تولي أمانة الأمم المتحدة لولاية ثانية في 1996 وفي الفترة من 2003 إلى 2006 ترأس مجلس مركز الجنوب، وهو منظمة حكومية دولية للبحوث للدول النامية كما ترأس منظمة الفرانكوفونية الدولية بعد عودته من الأمم المتحدة وترأس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في مصر استقال من رئاسة المجلس في فبراير 2011 .

توفي عن عمر 93 عامًا وأقامت له جنازة عسكرية   

توفى يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 عن عمر يناهز 93 عاماً، في مستشفى في القاهرة، بعد معاناة مع المرض،يث اقامت له جنازة عسكرية مع صلاة قادها البابا تواضروس الثاني،كما دفن في الكنيسة البطرسية في العباسية .


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