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عمرو دياب يكشف عن دور دينا الشربيني في حياته

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عمرو دياب و دينا الشربيني
عمرو دياب و دينا الشربيني
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إيمان هاني

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

دينا الشربينى

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالاً للفنان عمرو دياب، عن دور الفنانة دينا الشربيني في حياته، قائلاً: "كل الناس عايزة تعرف عمرو دياب جاب إيه لدينا الشربيني في الفالنتين، ودينا جابتله إيه".

 ورد "دياب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،قائلا : "دينا بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير".

 ليرد "أديب": "يعني هدية دينا أنها بتخليك تطلع إنتاج كويس.. طب إنت جبت حاجة"، ليرد الفنان عمرو دياب ضاحكًا: "جبت".

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