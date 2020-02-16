» شاهد.. إيفانكا ترامب بالحجاب داخل جامع الشيخ زايد

16 فبراير 2020 - 12:30 ص

زارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقت هناك مع عدد من سيدات الأعمال.



وزارت إيفانكا إمارة أبوظبي، قبيل انطلاق المنتدى العالمي للمرأة، الذي يستمر لمدة يومين في دبي، إذ ستلقي خطابها الرئيسي، الأحد.

