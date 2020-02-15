» "التعليم" تحذر الطلاب من هذا الأمر الخطير

15 فبراير 2020 - 11:50 م

أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية والمدارس ومسئولي الأنشطة والإخصائيين النفسيين ومجالس أمناء الآباء والمعلمين بتوعية الطلاب من لعبة خطرة ظهرت في الآونة الأخيرة تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين باستدراج زميل لهم ثالث للقفز إلى أعلى وأثناء القفز يقومان بعرقلته؛ بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الإلكترونية مثل «Tik Tok».



وحذرت الوزارة في بيان، السبت، من «ممارسة مثل هذه الألعاب، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة».

