أمطار على القاهرة وشمال الصعيد.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غد الأحد، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الأحد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد).

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 10 19

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 12 18

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 10 18

الإسماعيلية 09 19

السويس 09 19

العريش 08 17

رفح 08 17

رأس سدر 12 19

نخل 03 19

نويبع 18 21

طابا 15 18

كاترين 07 17

الطور 12 21

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 19

بني سويف 09 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 22

سوهاج 08 22

قنا 10 24

الأقصر 11 25

أسوان 13 26

أب وسمبل 12 26

الوادي الجديد 08 24

شلاتين 20 26

أبو رماد 19 27

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25