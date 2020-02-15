» الذهب يفاجئ المصريين ويرتفع إلى هذا السعر

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الجنيه

سعر الدولار

سعر الذهب

سعر الدولار اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك مقارنة بأسعاره يوم أمس.

وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء ونحو 15.73 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فبلغ السعر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو جنيهين.

وبالنسبة للذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل سعر الجرام 690 جنيهًا.

وكان سعر العيار 21 قد سجل يوم أمس 688 جنيها للجرام.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 18 عند 591جنيهًا.

جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 690 جنيهًا.

 جرام الذهب عيار 24 سجل 792جنيهًا.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5522 جنيهًا.

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