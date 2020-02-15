«الصحة» تكشف مصير أول مصاب بـ«كورونا» في مصر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أن الوزارة فحصت المخالطين للحالة الأولى المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، البالغ عددهم 17 شخصًا، عن طريق تحليل فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن النتائج كانت سلبية.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الحالة لم تظهر عليه أي أعراض إلى الآن، مؤكدًا أن الحالة مستقرة وعزلها لمدة 14 يومًا فترة حضانة الفيروس.

وأشار إلى متابعة الوزارة مكان إقامة المخالطين فترة حضانة الفيروس، إضافة إلى إعطائهم كافة الإرشادات الصحية لاتباعها، ومتابعتهم من فريق طبي متخصص، وقياس الحرارة كل ثماني ساعات، لافتًا إلى عزل مكان العمل ومكان الإقامة للحالة المصابة وتعقيم المكانين.

ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أعلنا أمس الجمعة، في بيان مشترك، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».