  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحويني ونجله

«الحويني» يفتح النار على مهاجميه بعد «الاعتذار»

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونوريتش سيتي

بن فرحان

السعودية تتوعد إيران

أرشيفية

«الصحة العالمية» تكشف 13 خرافة عن فيروس كورونا

هيثم زكي

قرار حاسم من النيابة بشأن وفاة هيثم أحمد ذكي

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«مدبولي»

ناعوت والحويني

فاطمة ناعوت: «الحويني لما قرب يموت اعتذر عن خرافاته»

عامل مزلقان يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ مواطن

عامل مزلقان يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ مواطن

استاد القاهرة

إعلامي: «خمور وحشيش» في استاد القاهرة

الغنوشي زعيم النهضة

مفاجأة.. "النهضة" تقلب الطاولة على الحكومة التونسية الجديدة

«الصحة» تكشف مصير أول مصاب بـ«كورونا» في مصر

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فرنسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

#

الصين تعلن شفاء 8 آلاف مصاب بـ "كورونا"

#

مفاجأة.. شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا" في الإمارات

#

«الصحة العالمية» تطمئن المصريين بشأن مصاب «كورونا»

مصر

الصحة

أول مصاب

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أن الوزارة فحصت المخالطين للحالة الأولى المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، البالغ عددهم 17 شخصًا، عن طريق تحليل فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن النتائج كانت سلبية.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الحالة لم تظهر عليه أي أعراض إلى الآن، مؤكدًا أن الحالة مستقرة وعزلها لمدة 14 يومًا فترة حضانة الفيروس.

وأشار إلى متابعة الوزارة مكان إقامة المخالطين فترة حضانة الفيروس، إضافة إلى إعطائهم كافة الإرشادات الصحية لاتباعها، ومتابعتهم من فريق طبي متخصص، وقياس الحرارة كل ثماني ساعات، لافتًا إلى عزل مكان العمل ومكان الإقامة للحالة المصابة وتعقيم المكانين.

ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أعلنا أمس الجمعة، في بيان مشترك، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» برشلونة يتخطى خيتافي بهدفي «جريزمان» و«روبرتو»
» «ندالًا» حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز.. و«جاساما» للإياب
» مصر تتسلم طائرة جديدة من فرنسا
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نوريتش
» «الصقر»: استاد القاهرة للمباريات سابقًا.. المهرجانات حاليًا
» «هازارد» على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو
» إصابة حارس صن داونز قبل مواجهة الأهلي
» فرنسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
» أبوقير يطيح بـ«الحدود» من الكأس.. وينتظر الفائز من الأهلي والترسانة
» المشدد 30 سنة لشقيق يوسف بطرس غالي
» مدرب الزمالك يتحدث عن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان