الصين تعلق على تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في مصر

15 فبراير 2020 - 04:39 م

علق شياو جين تشنج، المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، على واقعة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر أمس الجمعة.





وقال المتحدث في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إن الجانب الصيني يتعاون مع المجتمع الدولي ـ بما في ذلك مصر ـ بشكل شفاف ومنفتح ومسئول فيما يتعلق بفيروس كورونا.





وأضاف في تصريحاته، اليوم السبت، أن دعم التعاون الثنائي مع مصر سيستمر، حماية للصحة العامة في المنطقة من خلال الجهود المشتركة.





وأشار أن سفارة بلاده لاحظت إعلان وزارة الصحة والسكان بالأمس، وكذلك منظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة لحامل فيروس كورونا في مصر، بدون ظهور أي أعراض عليه.





كان السفير الصيني بالقاهرة، لياو لي تشيانج، قد عقد اجتماعًا أمس الجمعة مع وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد.





ونشرت صفحة السفارة أيضًا بعض تفاصيل الاجتماع، مبرزة تصريحات السفير بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب برقية الدعم والمساندة التي أرسلها إلى نظيره الصيني شي جين بينج، وقيام مصر بإرسال مساعدات طبية قدرت بـ10 آلاف طن، إلى الصين لمساعدتها في مواجهة الوباء.





وأضاف سفير بكين خلال منشور السفارة، أن الصين تقدر قرار مجلس الوزراء المصري، بإعطاء الأولوية لضمان تصدير اللوازم الطبية مثل الأقنعة إلى الصين بعد ضمان كفاية الطلب المحلي في مصر أولا، مضيفًا أن البلدين يجمعهما شراكة إستراتيجية، وأن الجانبين يدرسان حاليًا مواصلة تزويد الصين بالإمدادات الطبية النادرة.



