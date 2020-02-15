"أبو ظبي" تزف خبرًا سارًا لجماهير القطبين

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حرصت إدارة قنوات أبوظبى الرياضية، على إتاحة الفرصة لأكبر قدر من المشاهدين لمتابعة مباراة السوبر بين قطبى الكرة المصرية، والتى ستقام بالإمارات على ملعب محمد بن زايد، 20 من الشهر الجارى.

وخصصت القناة أربع قنوات صوتية، تعمل على بث المباراة بأصوات 4 معلقين مختلفين، ليتولى تلك المهمة كل من سعيد الكعبي، عصام عبدة، فارس عوض، إضافة إلى معلق أجنبي.

وتأتى خطوة إذاعة مباراة السوبر بتعليق أجنبى، هى الأولى من نوعها فى تاريخ مواجهات الغريمين، من أجل إتاحة الفرصة للجاليات الأجنبية لمتابعة الموقعة المرتقبة، التي ينتظرها الملايين من جماهير الفريقين.

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