"يتمتع ببنيان عضلى".. الصحة تكشف آخر التطورات لمصاب كورونا

15 فبراير 2020 - 12:10 م

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل التطورات الصحية لأول حالة تم اكتشاف حملها لفيروس كوونا، قائلة: "شاب قوي البنية ويتمتع ببنيان عضلي وقوة بدنية على أعلى مستوى وعمره 33 عامًا ويتمتع بصحة جيدة تمامًا ولم تظهر عليه أعراض للمرض، ويتلقى الرعاية الصحية جيدًا ولا يعانى من أي أمراض مزمنة أو معدية أخرى".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي" مصر، مع الإعلامي عمرو أديب، بأن وزارة الصحة ستحجز الحامل للمرض في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ولن يخرج حتى نتأكد من خلوه من المرض.

وتابعت: "هذا الشخص تم اكتشافه عن طريق المسح الشامل الذي تنتهجه وزارة الصحة وبعد تحاليل متعددة أيقنا أنه حامل للمرض، لافتة إلى أنه كان يخالط بشكل مباشر لـ6 أفراد وبشكل غير مباشر يخالط 8 أفراد ويوجد في إقامته 3 شباب آخرين من نفس الجنسية ولا يوجد عندهم الفيروس بعد التحاليل.