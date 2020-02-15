السياحة تشارك فى الدورة 29 للمعرض الدولي بالعاصمة التشيكية براغ

15 فبراير 2020 - 11:33 ص

فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق السياحية، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى فعاليات الدورة 29 للمعرض السياحي الدولي Holiday World والذي تم افتتاحه 13 فبراير ومستمر حتى غدا 16 فبراير الجاري بالعاصمة التشيكية براغ ؛ وستمثل الهيئة السيدة نجية الحسيني مدير عام إدارة أوروبا بقطاع السياحة الدولية بالهيئة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلي حرص الوزارة علي المشاركة في فعاليات هذا المعرض نظرا لكونه من أكبر المعارض المهنية والجماهيرية بجمهورية التشيك ووسط أوروبا وهو ما يعد فرصة جيدة لمخاطبة مختلف الشرائح المستهدفة على المستوى المهني والجماهيري؛ لافتا الي ان هذا المعرض يحظى بتغطية إعلامية واسعة من قبل نحو 660 إعلامي يمثلون أهم وسائل الإعلام التشيكية بالإضافة إلى مشاركة المقاصد السياحية المنافسة في فعاليات هذا المعرض.

وأضاف أن المقصد السياحي المصري شهد نمواً في الحركة السياحة الوافدة من السوق التشيكي وذلك نظرا لتسيير رحلات طيران من مختلف المدن التشيكية إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم بواقع سبع رحلات أسبوعيا لكل مدينة على حدي، مشيرا إلي إنه من المقرر أن يتم خلال فصل الصيف المقبل تسير رحلات طيران أخرى إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بواقع رحله أسبوعيا لكل مدينة على حدي.

ومن المقرر أن يتم على هامش فعاليات المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات بالسوق التشيكي وذلك لاطلاعهم على آخر المستجدات فيما يخص اتجاهات السوق التشيكي وبحث سبل التعاون السياحي المشترك بهدف تعزيز الحركة السياحة الوافدة للمقصد السياحي المصري من ذلك السوق، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي أهم وسائل الإعلام التشيكية لاطلاعهم على ما يتميز به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية.

تجدر الإشارة إلي أن الهيئة تشارك في المعرض بجناح تبلغ مساحته 64 متر مربع مصمم على هيئة معبد فرعوني وهو الطابع الذي يتسم به تصميم الأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض السياحية حيث يعد ذلك من الأنشطة الترويجية قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الجاري، كما تم وضع شاشات عرض بالجناح لتسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية الثقافية والشاطئية، ويشارك بالجناح المصري عدد من شركات السياحة العاملة فى السوق التشيكي بالإضافة إلى شركة طيران إير كايرو.