جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح عقابا له

15 فبراير 2020 - 07:31 ص

كشفت "إكسبريس" البريطانية عن حالة من الضيق تنتاب جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بسبب احتمالية مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.



وقالت الصحيفة إن عددًا من الجماهير يرى إمكانية بيع محمد صلاح والاستفادة من ثمنه في شراء النجم الإنجليزي الصاعد "سانشو" الذي يلعب في دورتموند الألماني.



وسلطت الصحيفة الضوء على بعض التعليقات الغاضبة من احتمالية ترك صلاح لـ"ليفربول" والمشاركة مع المنتخب الأوليمبي كالتالي:



- على إدارة ليفربول أن تبيع صلاح حال تأكدت من مشاركته في الأوليمبياد وتستفيد من ثمنه في شراء سانشو.



- يجب أن يتم بيعه لأنه سيشارك في يناير المقبل في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.



- لو يمكننا شراء تيمو فيرنر وسانشو فإنني أوافق على بيع محمد صلاح



- لو سمحتم بيعوا صلاح واشتروا سانشو



