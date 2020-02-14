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كورونا يفرض ضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، الجمعة، إن وباء كورونا الجديد يفرض ضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها جورجيفا خلال ندوة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ56.
وأوضحت أن "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا".
وأشارت إلى أن الأوساط العالمية تقارن بين فيروس كورونا ووباء "سارس" الذي ظهر أيضا في الصين في 2003.
وأضافت أن الصين كانت تستحوذ على 8% فقط من الاقتصاد العالمي في مطلع الألفية الثالثة، بينما تستحوذ الآن على 19%.
ولفتت جورجيفا إلى أن المصانع ستفتح أبوابها في الصين خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت: "بعد معرفة المزيد عن فيروس كورونا، سنحتاج إلى اعتماد تدابير منسقة لحماية الاقتصاد العالمي".
وظهر "كورونا الجديد"، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)؛ إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس في الصين ألفا و381، والمصابين 63 ألفا و851 شخصا. -

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