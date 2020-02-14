» خبراء يكشفون: كيف تقي نفسك من فيروس «كورونا»؟

14 فبراير 2020 - 10:20 م

أكد عدد من العلماء أن البقاء في مناطق جيدة التهوية يمكن أن يمنع من الإصابة بفيروس «كورونا الجديد» الذي تسبب في وفاة المئات في الصين وأصاب الآلاف في عدد من دول العالم.



وأوضحت الأبحاث، التي أجراها عدد من خبراء الصحة في وزارة الصحة في سنغافورة، أن استنشاق الهواء النقي واستخدام المراوح يقللان من فرص الإصابة بفيروس «كورونا».



من جانبه، قال «تان تشور تشوان»، كبير علماء الصحة في وزارة الصحة في سنغافورة، إن سنغافورة الاستوائية تعد أقل ملاءمة لتنامي الفيروسات بسبب الطقس الحار والمداري، موضحا أن احتمال استمرار الثبات الفيروسي في الهواء الطلق أقل، مشيرا إلى الاستخدام السائد لمكيفات الهواء في سنغافورة.



وأضاف تشوان أن هناك الكثير من الأبحاث التي تم إجراؤها للتأكد من فترة ثبات الفيروسات على الأسطح بعد ظهور مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003.



ونقلت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية، عن البروفيسور «تشوان»، قوله إن «معظم الدراسات تشير إلى أن الفيروسات لا تصمد بشكل جيد في البيئات الحارة والرطبة، وهو ما يعني أن ارتفاع درجات الحرارة عن 30 درجة مئوية، والرطوبة عن 80% لا يساعد على نمو وتنامى هذه الفيروسات»، موضحا أن فيروس «سارس» ينتمي إلى نفس عائلة فيروس «كورونا» الذي دخل بعض دول العالم من مدينة «ووهان» الصينية.



ووفقا للتقارير الطبية التي نشرتها صحيفة «ستريتس تايمز»السنغافورية، فقد بلغت حالات الإصابة في سنغافورة نحو 45 حالة إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن.

