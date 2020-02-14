» الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري

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وليد سليمان الأهلي
وليد سليمان الأهلي
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فاز الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على المصري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على استاد المكس في المباراة المؤجلة من الجولة الــ 6 في الدوري الممتاز.
وسجل علي معلول هدف الأول للأهلي في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، وأضاف أجاي الهدف الثاني في الدقيقة 83، واختتم كهربا الثلاثية في الدقيقة 92.
وواصل الأهلي تصدره لجدول الدوري المصري بعد وصوله للنقطة الــ 45 متفوقاً بــ13 نقطة عن أقرب منافسيه المقاولون العرب.

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