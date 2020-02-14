» الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري

14 فبراير 2020 - 10:30 م

فاز الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على المصري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على استاد المكس في المباراة المؤجلة من الجولة الــ 6 في الدوري الممتاز.



وسجل علي معلول هدف الأول للأهلي في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، وأضاف أجاي الهدف الثاني في الدقيقة 83، واختتم كهربا الثلاثية في الدقيقة 92.

