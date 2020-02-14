الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المصري بهدف على معلول

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المصريون

المصرى

الاهلى

انتهى الشوط الإول يتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي على المصري بهدف دون رد، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً ومرر جونيور أجاي كرة رائعة لوليد سليمان وأنطلق الأخير من ناحية اليسار ولعب كرة خطرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، قبل أن يرد المصري بهجمة خطرة أنقذها محمد الشناوي ببراعة في الدقيقة الخامسة.

واصل الأهلي هجومه على مرمى المصري وأحتسب محمد الحنفي ضربة جزاء للأهلي بعدما قام أحمد ياسر مدافع المصري بعرقلة على معلول في الدقيقة التاسعة وسجل منها معلول هدف أول للأحمر في الدقيقة العاشرة.

حاول المصري العودة للمباراة بعد هدف معلول وأشهر الحنفي بطاقة صفراء لفريد شوقي لاعب المصري للإعتراض على قرارات الحكم.

هدأت المباراة قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب قبل أن ينشط أداء الفريقين مرة أخرى وألغى الحنفي هدفاً سجله جونيور أجاي في الدقيقة 24 بداعي التسلل ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة ، وبطاقة أخرى لسعيدو سمبوري.

أنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين ونال وليد سليمان بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 33 مع لاعب المصري ،وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للمصري من كريم العراقي .

حاول الفريقين التسجيل وظهرت خطورة المصري لكن على فترات مُتباعدة كما حاول لاعبو الأهلي الوصول إلى مرمى المصري ونال إسلام عطية لاعب المصري بطاقة صفراء للخشونة مع حسين الشحات وأنقذ محمود وادي فريقه من إستقبال هدف ثاني من الاهلي بعدما كاد أحمد عبد الفتاح يتسبب في دخول مرماه هدفاً بعدها إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف معلول.

 


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