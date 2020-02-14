الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي

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بن شرقى

يوسف اوباما

حقق الزمالك بطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي انتهت قبل قليل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم للزمالك في الدقيقة الثانية من الشوط الأول اللاعب يوسف أوباما بعد تلقيه عرضية متقنة ترجمها لرأسية وأسكن الكرة الشباك على يمين الحارس.

 وأنهى الفريق الأبيض الشوط متقدمًا بهذه النتيجة، رغم الفرص العديدة التي أضاعها الترجي التونسي.

وفي الشوط الثاني تمكن عبد الرؤوف بن غيث من إحراز هدف التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54.

ثم عاد الزمالك للتقدم مجددًا عن طريق المغربي أشرف بن شرقى فى الدقيقة 58، الذي استلم الكرة من منتصف الملعب وراوغ حتى أسكنها على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 92 عاد بن شرقي مجددًا ليحرز الهدف الثالث للزمالك لتنتهي المباراة بفوز الزمالك وتتويجه بالبطولة.


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