» الجزائر تدعم إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات

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دعم خير الدين زطشي رئيس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقترح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن تعديل موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية لتقام كل 4 سنوات.

وقال زطشي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري: "أنا أؤيد تنظيم البطولة كل 4 سنوات وقد سبق أن قلت ذلك من قبل على الإذاعة الجزائرية. نحن نؤيد هذا المقترح بشرط أن تكون المواصفات أكثر دقة مما هي عليه اليوم ".

وأضاف قائلا: "نظام أمم أفريقيا الحالي بإقامتها كل سنتين يعد نوعا من الفشل لهذه البطولة لأنها تكشف الفجوة المالية للبلدان المنظمة، وغالبًا ما نرى المباريات بدون جماهير بعيدًا عن مباريات أصحاب الملعب أو مباريات ربع النهائي وتحقق أرباحا على المستوى الاقتصادي محدودة للغاية  ".

وأكد رئيس الاتحاد الجزائري أن تنظيم البطولة في المستقبل يحتاج إلى تسهيل عملية انتقال الجماهير من بلدانهم إلى الدول المستضيفة للبطولة لضمان الحضور الجماهيري وزيادة الأرباح لأصحاب الملعب بجانب دراسة وافية للمزيد من الأفكار التي تعزز الحضور الجماهيري ونجاح البطولة."

وطالب زطشي في حالة الموافقة على إقامة البطولة كل 4 سنوات ألا تتزامن مع كأس العالم أو اليورو حتى تكون حدثا مميزًا ويسهل تسويقه حول العالم.

يذكر أن منتخب الجزائر توج مؤخرًا بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر صيف 2019 بالفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.


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