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وزير التعليم يصدر بيانًا بشأن أجازة يوم الخميس

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وزير التعليم

أجازة يوم الخميس

الأجازة الحرام

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إنه لا يوجد أي تغيير في الإجازات الدراسية أو مواعيد الدراسة لكافة الأعوام الدراسية.

وأضاف «شوقي»، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، الجمعة، أن الأمر كان خلال حوار مع أحد أولياء الأمور في ندوة نقاشية، أثناء انعقاد مؤتمر لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم.

وتابع: "كانت تتحدث عن ابنائها، حيث أحدهم في التعليم الجديد أما الأكبر في النظام القديم، وكانت تقارن بينهما من حيث أن الأكبر يذاكر في أيام الإجازة، أما الأصغر ليس مشغولاً بالواجب والحفظ، وتبادلنا الحديث (وليس تصريحات أو قرارات) بأن فلسفة التعليم الجديد تتعمد إتاحة الوقت للأطفال كي تنمو شخصياتهم، وأن يتاح لهم الوقت ليعيشوا طفولتهم وأن يستمتعوا بالتعلم".

وواصل: "بدلًا من فهم هذه الفلسفة، فهم أحدهم أننا نقول أن يوم الخميس إجازة.. من المؤكد أنه لو كان هذا صحيحًا لكنا أعلنا عنه رسمياً وهو ما لم يحدث".

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