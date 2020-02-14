شاهد.. قناتان مفتوحتان تنقلان السوبر الأفريقي

14 فبراير 2020 - 04:02 م

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره الترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب الغرافة بدولة قطر في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وكانت أنباء تردد خلال الفترة الماضية، عن احتمالية إذاعة مباراة الزمالك والترجي، وعبر قناة بي إن سبورتس 1 المفتوحة، وقناة الكأس.

وقالت شبكة بي إن سبورتس عبر موقعها الرسمي، أن مباراة الزمالك ستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 " المشفرة" فقط.

وبحسب موقع راديو "نسمة" التونسي فإن المباراة ستنقل على قناتي RTS2 وRTB على القمر الصناعي (يوتل سات)

أعلنت نقل المباراة وهي RTS2 .

قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

فيما يمكن استقبال قناة RTB بعد اتباع الآتي: