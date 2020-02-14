علاء مبارك ينشر صورة للكعبة .. ويغرد بدعاء مؤثر

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متابعات- الدويني فولي
صورة جميلة ما شاء الله ربنا يكتبها لنا ??جمعة مباركة pic.twitter.com/3nRxcftxIC
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 14, 2020
صورة جميلة ما شاء الله ربنا يكتبها لنا ??جمعة مباركة pic.twitter.com/3nRxcftxIC
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