علاء مبارك ينشر صورة للكعبة .. ويغرد بدعاء مؤثر

14 فبراير 2020 - 02:07 م

اعتاد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على نشر أدعية ومشاركتها كل جمعة في الأسبوع.



ونشر علاء صورة للكعبة الشريفة وعلق: صورة جميلة ما شاء الله ربنا يكتبها لنا".



يذكر أن علاء متفاعل مع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ويحرص على مشاركة النشطاء أراءهم في القضايا المختلفة ويرد على كل ما يخص عائلته.