الأوقاف: أنتم فاهمين الآية دي غلط

14 فبراير 2020 - 01:13 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الله سبحانه و تعالي سيسأل المسلمين عن ما قدموه نحوه كتابه "القرآن الكريم"، حفظًا وتجويدًا وترتيلًا وتطبيقًا وامتثالًا وعملًا به".



وأضاف"جمعة"، خلال أدائه خطبة الجمعة من مسجد الفرقان كفر الطويلة بطلخا، اليوم الجمعة، أن بعض الجماعات والتيارات حاولت أن تنحرف بتأويل بعض نصوص القرآن الكريم، وأن تقطع بعض النصوص عن سياقها والخروج عن مراد الله فيها، محرفة الكلمة عن موضعها".



وتابع قول الله سبحانه وتعالى: " سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ"، لا يقصد بها العلامة الموجودة في جباه بعض الناس دون بعض، والتي قد تكون دليل على كثرة سجودهم، ولكن ليس دليل على صلاحهم وإنما دليل على حساسية الجلد بل الآية القرآنية تقصد نور يلقيه الله على وجوه المؤمن فتكون مضيئة مشرقة، معقبا :" أنتم فاهين غلط ".

