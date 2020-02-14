سفينة أمريكية تصادر 150 صاروخًا إيرانيًا قبل وصولها للحوثيين

14 فبراير 2020 - 11:12 ص

أفادت وسائل إعلام ووكالات، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي.



وحسب قناة العربية، أن هذه الصواريخ تضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.



وقال الجيش الأمريكي، إن "الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز دهلاوية وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت".



و أكد أن "مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن إرسال إيران أسلحة للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن

