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قتلى إيرانيين في غارة إسرائيلية على دمشق

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قتلى إيرانيين في غارة إسرائيلية على دمشق
قتلى إيرانيين في غارة إسرائيلية على دمشق
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عبد القادر وحيد

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ايرانيين

غارة إسرائيلية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة أن سبعة من عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في القصف الصاروخي الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة قرب دمشق.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن السبعة الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية الليلية ، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني"، حيث طال  القصف منطقة المطار.

بينما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الخميس لأهداف معادية فوق سماء العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة  في نبأ عاجل  أن وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق سماء دمشق.

فيما  أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات في أنحاء دمشق.


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