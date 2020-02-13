"حماس" تدعو لمقاطعة إسرائيل ووقف التطبيع

13 فبراير 2020 - 11:40 م

أشادت حركة "حماس"، الخميس، بنشر الأمم المتحدة "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى مقاطعة الاحتلال ووقف التطبيع معه.



وقال عبد الرحمن شديد، القيادي في حماس، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحركة، إن "المقاطعة ووقف التطبيع خطوات مهمة في حصار حكومة الاحتلال التي تحاول تكريس الأمر الواقع ببناء المزيد من المستوطنات والوحدات الاستيطانية فوق أرضنا المحتلة".

وثمن شديد خطوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإعلان عن "القائمة السوداء" بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية.

وناشد الدول العربية وقف التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن "كيان الاحتلال غير شرعي، وما زال يمارس سرقة الأرض، ويحاول فرض الحلول بقوة السطوة الأمريكية التي أعطت الحق لنفسها بتجاوز حقوق شعبنا وثوابته فيما يسمى بـ'صفقة القرن'".

وطالب بـ"استثمار الدعم والتضامن الأممي مع حقوق شعبنا في مقاطعة الاستيطان والمستوطنات".

والأربعاء، نشرت الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة.

ووفق إعلام عبري، تضم القائمة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.