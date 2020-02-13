قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة السوبر الإفريقي

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المصريون

الزمالك

الترجى

قناة

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع الترجي الرياضي التونسي فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وأعلنت شبكة بي ان سبورت عن قيامها بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية ونظيره الترجي التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية في ملعب استاد الغرافة القطرى بالمجان علي القناة المفتوحة.

ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر تردد bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.


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