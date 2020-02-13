» «باملاك» حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز

13 فبراير 2020 - 08:07 م

أعلنت لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان فريق صن داونز تعرض إلى لعنة الإصابات التى ضربت صفوف الفريق الجنوب إفريقي قبل مباراة ذهاب النادي الأهلي حيث تعرض لاعب نادى صن داونز الجنوب إفريقي ثابيلو مورينا للإصابة بكسر وتمزق في أربطة الكاحل خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16(1) بكأس جنوب أفريقيا والتي انتهت بفوز صنداونز بهدف دون رد، ليخضع لعملية جراحية مما سيتطلب غيابه بضعة أشهر.

وضربت لعنة الإصابات الفريق الجنوب إفريقي أيضا وتعرض اللاعب تيبوجو لانجرمان الظهير الأيسر للفريق إلى إصابة وقد يخضع لجراحة في عضلات الفخذ الأمر الذي قد يستدعي غيابه مدة لن تقل عن 14 يومًا ويغيب عن لقاء الأهلي فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.

وأدى المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر مرانه الختامي عصر اليوم الخميس على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والربع مساء غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس)، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 42 نقطة من الفوز في 14 مباراة متتالية على المستوى المحلي ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام المصري البورسعيدي، لاستكمال انطلاقته القوية في المسابقة.