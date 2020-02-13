» «البريك» يقود الهلال لفوز صعب على الفيحاء

13 فبراير 2020 - 08:03 م

فاز فريق الهلال السعودي على الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب المجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أحرز محمد البريك هدف المباراة في الدقيقة 69، بصناعة من صالح الشهري.

وتألق حارس الفيحاء عامر شفيع، في التصدي لواحدة من أخطر فرص المباراة، في الدقيقة 50، حيث أبعد الكرة من خط المرمى.

ورفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة، متزعمًا صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة، في المركز الحادي عشر.