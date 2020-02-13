شاهد.. أحمد موسى لجماهير الزمالك: «زلزلوا قطر بالهتاف للسيسي»

13 فبراير 2020 - 05:53 م

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك المقرر تواجدها في مدرجات ملعب الغرافة الذي سيستضيف مباراة السوبر الإفريقي، غدًا الجمعة.

وقال أحمد موسى عبر برنامجه «على مسئوليتي» الذي يُذاع على قناة صدى البلد: «زلزلوا الدوحة بالهتاف لبلدكم مصر والرئيسي عبد الفتاح السيسي».

وأبدى «موسى»، أمله في أن يملأ جمهور نادي الزمالك الموجود المدرجات يوم الجمعة القادم، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع إيذاء المصريين الموجودين هناك.

وطالب مُقدم البرنامج الجماهير برفع علم مصر إلى جانب علم نادي الزمالك في مدرجات ملعب ثاني بن جاسم الذي يلعب عليه فريق الغرافة مبارياته بالدوري القطري.

ويصطدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بمنافسه الترجي التونسي يوم الغد الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويخوض الزمالك لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطلا للكونفدرالية، الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره حامل دوري أبطال أفريقيا.

