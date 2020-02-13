مدحت العدل يقاضي «أوبر»..ما علاقة محمد هنيدي؟

13 فبراير 2020 - 05:42 م

رفع المؤلف مدحت العدل، قضية ضد شركة «أوبر»، بسبب إعلان الشركة الذي قام ببطولته الفنان محمد هنيدي.

وأعرب "العدل" في بيان صحفي، صادر عن محاميه حسام لطفي، عن أسفه في تورط الشركة بإعلانها عن النقل الجماعي، في التعدي على حقوقه كمؤلف لفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» ومبدع للشخصية المحورية فيه التي جسدها الفنان محمد هنيدي في الفيلم والإعلان، مستخدما جمل حوارية من الفيلم نفسه.

كما قال مدحت العدل إن الشركة استخدمت أغنية من تأليفه، قام بأدائها الفنان محمد هنيدي في فيلم «همام في امستردام»، وأن ذلك قد تم دون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف، مضيفا أنه تم التواصل مع الشركة العالمية وإخطار الجهات المعنية بما تم من تعد يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وغلق المنشأة المتعدية ومصادرة مواد التعدي ونشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية المستحقة.

واطلعت الإدارة المركزية الرقابة على المصنفات السمعية البصرية بشئونها، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام وحرر محضر لدى شرطة الإنترنت باعتبار أن الإعلان متاح على الموقع الإلكتروني لشركة «أوبر» ويتضمن تعديا صارخا على حق المؤلف حيث حرصت الشركة على اقتباس كامل الإعلان من أفلام سينمائية ثلاثة وهي «صعيدي فى الجامعة الأمريكية»، و«جاءنا البيان التالي»، و«فول الصين العظيم» فى سابقة خطيرة لشركة عالمية واجب أن تحترم الحقوق وتردها إلى أصحابها.